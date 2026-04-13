BTSがデビュー記念日（6月13日）に合わせて、釜山（プサン）に登場する。BTSは4月13日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」に「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN」の詳細告知を掲載した。【写真】BTS、伝説の釜山コンサートこれによると、BTSは来る6月12日と13日の2日間、釜山アジアード主競技場で公演を行う。BTSが釜山アジアード主競技場を訪れるのは、2022年10月に開催された「BTS in BUSAN」以来、約3