韓国ドラマ界の勢力図に変化の兆しが見え始めている。その中心にいるのは、最新主演作『21世紀の大君夫人』で好スタートを切ったIUだ。【関連】パク・ミニョンは“初回ピーク”型？同作は第2話にして韓国全国視聴率9.5％を記録し、早くも二桁台を目前にしている（ニールセンコリア調べ）。この数字は、MBC歴代金土ドラマの第2話視聴率で1位に当たるという。近年の地上波ドラマとしては極めて高く、韓国メディアもこの好発進を「IU