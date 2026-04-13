シゲトーアリーナ岡山岡山・北区 岡山県総合協力事業団は、5月10日、県総合グラウンド(岡山・北区)のシゲトーアリーナ岡山で、子どもたちのためのトランポリン教室を開催します。現在、参加者を募集しています。 教室は、5歳から中学生までを対象としたものです。午前と午後の計2回の教室で、各20人(先着順・参加料800円)を募集しています。 事業団によりますと、岡山県体操協会トランポリン