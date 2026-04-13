【ぬーどるストッパーフィギュアーブランー】 展開日：未定 フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーブランー」を発表した。展開日は未定。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ブラン」を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化するもの。 今回同社のプラ