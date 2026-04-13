宝塚歌劇雪組公演「波おうららかに、めおと日和」が１３日、大阪の梅田芸術劇場で開幕した。西香はち氏の同名コミックが原作の「―めおと日和」は、昭和１１年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートした新婚夫婦の甘酸っぱい時間を描いたラブコメディー。堅物で有名な帝国海軍中尉の江端瀧昌を雪組トップスター・朝美絢（あさみ・じゅん）が好演した。新婚夫婦のもどかしいやり取りに客席がクスッとする場面もあり、不器用ながら距