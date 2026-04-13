元乃木坂４６の和田まあやが１３日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。和田は自身の写真とともに「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしました」と報告。「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼び掛けた。乃木坂４６加入当時のことも振り返り「１