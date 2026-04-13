新しい名刺、新しい席、新しい顔ぶれ。4月は環境が切り替わる一方で、気づかぬうちに積み重なるものもある。株式会社自然食研の調査では、職場環境の変化でストレスを感じた経験がある会社員のうち、75.8％が4月は通常より飲酒量が増えると回答した。気分転換のつもりが、習慣の変化として表れている。背景にあるのは業務と人間関係だ。ストレス要因の最多は新しい業務の習得や引き継ぎで62.1％、次いで新たな人間関係の構築が