巨人は１３日、４月２１日に長野オリンピックスタジアム（長野市）で開催する中日戦では、東京ドームで行っている名物企画の「寿司レース」をはじめ、球団公式マスコットガール・ヴィーナスによるダンスパフォーマンスなど、様々なセレモニーや演出を予定していると発表した。５回裏終了後には、入場時に来場者全員に配布するオレンジ色のボードを掲げるイベントを実施。試合は、アイダ設計が提供する「アイダ設計ナイター」と