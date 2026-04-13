早くも無双状態だ。【もっと読む】阪神・佐藤輝明をドジャースが「囲い込み」か…“あの広告代理店”の影も見え隠れ12日の中日戦に先発した阪神の郄橋遥人（30）が今季2度目の完封勝利。散発5安打、10奪三振の快投で、中日打線を寄せ付けなかった。今季3試合目の登板で失点はわずかに1。防御率0.38と圧巻の投球を続けている。日本球界トップクラスのポテンシャルを持ちながら、度重なる故障に悩まされてきた郄