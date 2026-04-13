日本郵便は、去年8月から引き受けを停止していたアメリカ向けの郵便物の一部について、あす（14日）から引き受けを再開すると発表しました。これまで引き受け停止の対象となっていたのは、アメリカ向けの▼個人間でおくる100ドルを超えるものや、▼販売を目的とする品物です。日本郵便は、客が指定のアプリで事前に関税を支払うことで、あす（14日）以降、アメリカ向けのすべての郵便物の引き受けを再開すると発表しました。再開す