アメリカメディアは、トランプ大統領が事態の打開に向けて、イランへの限定的な攻撃の再開を検討していると報じました。ウォールストリート・ジャーナルは12日、当局者などの話として、イランとの戦闘終結に向けた和平交渉が合意に至らなかったことを受けて、トランプ大統領やその周辺がイランへの限定的な攻撃の再開を検討していると報じました。当局者は、イランへの攻撃の再開は「パキスタンでの交渉が決裂した数時間後の12日に