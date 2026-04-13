京都府南丹市で小学6年の男の子が行方不明になってから、きょうで3週間が経ちました。きのう、警察の捜索で新たに男子児童のものとみられる靴が見つかりました。靴が見つかった場所の近くから中継でお伝えします。【写真を見る】京都・南丹市小6男児不明 発生から3週間小学校から6km離れた山中で靴見つかる 安達結希さんのものか【現場の状況は？】きょうも50人ほどの態勢で捜索が続けられています。安達結希さん（11