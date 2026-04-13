米国とイスラエルによるイラン攻撃で、古代オリエントの一角をなすイランに眠る数々の王国や帝国の遺跡への被害が懸念されている。東京文化財研究所文化遺産国際協力センター保存計画研究室長の安倍雅史さんは、「イランの素晴らしい遺跡や歴史を知ってもらい、『怖くて危険な、謎のベールに包まれた国』という印象を払拭（ふっしょく）したい」と語る。世界全体にとって大事なこの地域の歴史を知ることが重要だと思っているから