「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜が13日、自身のインスタグラムを更新。12日に38歳の誕生日を迎えたことを伝えた。綾菜は「誕生日でした！」と書き出し、加藤との2ショットで祝福される様子を公開。「ついに…38歳！！カトちゃんと出会い17年」と振り返り、「カトちゃん＆親友達に連日祝って頂き感謝感激です」と伝えた。「そして応援してくださっている皆様にも心から感謝しております」と続け