『闘病記の社会史私をつむぎ他者とつながる物語』（門林道子 著）1990年代前半に全12巻の『同時代ノンフィクション選集』を責任編集した私は、第1巻を『「生と死」の現在』とした。さまざまな人の闘病記を何百冊と読み、日本人の死生観に時代の変化を感じていたからだ。人はなぜ闘病記を書くのか。それは病を得た自分と向き合う、あるいは自分が背負っている「生と死」や人生、人間関係を否応なしに問われるからだ。病によっ