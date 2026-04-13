アメリカのトランプ大統領は日本時間13日午後11時から、イランの港に出入りする船舶の海上封鎖を始めると表明しました。トランプ大統領：午後11時（日本時間）、封鎖が発効する。他国も協力し、イランが石油を販売できないようにする。これは非常に効果的だ。トランプ大統領は、アメリカ軍が行う海上封鎖には「他国も協力する」と語りましたが、具体的な国の名前は明らかにしていません。また、「海上封鎖」を行う理由として「イラ