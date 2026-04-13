元書家の金澤翔子さん（40）が13日、NHKの情報番組「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。ダウン症の書家として知られているが、昨年に書家を引退したことが明らかになった。金沢さんは、2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」で番組タイトルを揮毫（きごう）するなど、「ダウン症の書家」として世界的に著名な書家。書家で随筆家の母・金澤泰子さん（82）が「私が元気なうちに自活してもらう」と、翔子さんは書家としての第一線