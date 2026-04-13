どんな人であっても、自分の心から安心できる居場所を求めているものです。漫画家・かわじろうさんの作品『あたらしいともだち かわじろう短編集』からの抜粋エピソード『ミニチュアとベンチ』では、自分の居場所を作りたい少女の想いが描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約3万ものいいねが寄せられました。【漫画】『ミニチュアとベンチ』（全編を読む）主人公の山本は、教室で本を読んでいるとクラスの女子か