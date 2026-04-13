S380マスターエディション！日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は2026年2月24日、ミドルセダン「ティアナ」の新モデル「ティアナS380大師版（マスターエディション）」を発表しました。ティアナは2003年に「モダンリビング」というコンセプトでデビューしたミドルセダンです。北米で展開されている「アルティマ」と兄弟関係にあり、FF（フロントエンジン・フロントドライブ）レイアウトによる広く上質な室内空間を特徴