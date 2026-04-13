Aぇ! groupの佐野晶哉とNHK連続テレビ小説『風、薫る』公式がそれぞれInstagramを更新し、第11話での本格登場にあわせた写真を公開した。 参考：佐野晶哉ってこんなに凄いの？『トリツカレ男』ジュゼッペの声と歌に取り憑かれました 『風、薫る』公式アカウントでは、「初登場の島田健次郎役 #佐野晶哉 さんをさっそく『瑞穂屋』の前で」と綴られ、劇中の衣装姿での佐野の笑顔のオフショットが投稿された。佐野が演じる島