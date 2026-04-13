南條愛乃が、6thオリジナルアルバムを8月12日にリリースする。 （関連：第2期fripSide、南條愛乃が駆け抜けた13年間の集大成と託したバトン涙と笑顔の入り混じったPhase2ラスト公演レポ） 約2年8カ月ぶりのアルバムリリースとなる同アルバムでは、“静”と“動”という対極する2つの世界を表現。それぞれのコンセプトを2枚のミニアルバム形式で構成するという、彼女の表現力の深淵に触れる意欲的な作品だ。