2016年4月の熊本地震後、被害を受けた熊本城（熊本市）に許可を得て入り、写真で記録した人がいる。福岡県福津市のカメラマン米倉豊二さん（76）。発災10年の節目に「多くの人に見てほしい」と、自身が著作権をもつ写真の一部を西日本新聞に寄せた。崩落した石垣、吹き飛んでほぼ残っていない屋根瓦。熊本のシンボルである大小二つの天守閣は、内部まで足の踏み場がなかったという。「ここまでとはと、驚きしかなかった」と米