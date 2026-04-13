道南の松前町で先ほどサクラの開花宣言が出され、サクラ前線が北海道内に上陸しました。松前町では観測を始めてから２番目に早い開花宣言です。（観光ガイド）「ソメイヨシノの開花を宣言いたす。松前のサクラ、ここにあり」道南の松前町のサクラの名所「松前公園」です。町では毎年、独自でサクラの開花宣言を出していますが、４月１３日午後３時ごろ、町の職員が「ソメイヨシノ」の標準木に５輪以上咲いているのを確認。さきほど