札幌のＪＲ苗穂駅で４月１３日午後、男性が快速エアポートと接触し、死亡する事故がありました。この影響で快速エアポートなど列車７０本が運休し、現在も大幅にダイヤが乱れています。札幌市中央区北３条東１１丁目のＪＲ苗穂駅のホームで午後０時半ごろ、ＪＲの職員から「千歳方面行きの列車に人が衝突した」と消防に通報がありました。小樽発ー新千歳空港行きの特別快速エアポート８２号と人が接