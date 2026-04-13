14日、薩摩地方では午前中いっぱい天気は持ちますが、午後は雨が降る時間がありそうで、通勤・通学時に雨がなくても雨具の準備が必要です。大隅地方は昼前まで雲が多く、昼頃から雨雲が流れ込み、午後は雨具が欠かせないでしょう。種子島・屋久島地方は雲が広がりやすく、一時的に雨が降る見込みですが、長時間激しく降り続くことはなさそうです。奄美地方は朝まで雨の所が多く、日中は雨雲が抜けるものの、雲が残りすっきりしな