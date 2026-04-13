＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞風が吹き、ピンも傾斜の厳しい位置に切られた最終日。最終組がハーフターンした時点で1打差に9人がひしめく大混戦となったが、中盤以降、クラッチパットを決めたウー・チャイェン（台湾）が今季初優勝、通算2勝目を挙げた。【写真】これがいい仕事をした鉛ベッタリの長尺パター1メートルにつけた11番でバーディを奪う