好きなゴルフだから楽しみたい。和気あいあいとした雰囲気で嫌なプレッシャーもなく、さらには上達のきっかけがつかめたら、「今日はいいゴルフだった」と思えるのではないだろうか。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。4位にランクインしたのは、オフショットにも注目が集まる吉田優利だ。【ランキング】小祝さくら、佐久間朱莉の順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ