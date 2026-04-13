2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。3つの異なった体勢から放ったドライバーの飛距離を比較する動画を投稿した。【動画】え、ヒザ立ちなのに336ヤード!? ドラコン王者、驚異のスイング最初は屋内練習場で。両ヒザを床に付けたヒザ立ちの体勢から放ったショットだったが、それでもキャリーで323ヤード、飛距離は驚異の336ヤードを記録した。2打目はバックスイン