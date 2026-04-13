俳優のチェ・スジョンが出演する韓国ドラマ『大祚榮（テジョヨン）』（2006年／全134話）が、あす14日より「KBS World」で放送される（月〜金 前7：35〜）。【動画】時代劇スターのチェ・スジョン主演作『大祚榮』同作は、高句麗の流れを受け継ぎ、渤海を建国した大祚栄の一代記を描いた壮大な歴史ドラマ。中国の広大な風景をバックに撮影が行われ、『太祖王建』『海神-HESHIN-』に出演する時代劇スター、チェ・スジョン主演の