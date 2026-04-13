気象庁は4月13 日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 【画像で見る】「かなりの高温」予想される地域一覧気温予想を見る 「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。 今回は近畿地方をはじめ、東海、中国、四国、九州・奄美の各地方を対象に発表されました。 各