タレント上沼恵美子（71）が13日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。71歳の誕生日を迎えたこの日、生年月日がまったく同じ大スターを回想した。共演者やリスナーからプレゼントが届き、感激した上沼。8年前に亡くなった歌手・西城秀樹さんも同じ1955年4月13日生まれで、「生きてたら彼も71歳だった」と吐露。上沼の誕生日には西城さんから「毎年、かわいいお花のアレンジを届けていただいてた」と振り