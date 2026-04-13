「ユーミン」ことシンガーソングライターの松任谷由実さんが今月13日、自身の公式サイトで、虫垂炎と診断されたことを明かしました。【写真を見る】【 松任谷由実 】 「手術を行うことになりました」虫垂炎でツアー日程変更「盲腸は盲点だった」全国72公演に及ぶホールツアー「YUMI MATSUTOYA THE WORMHOLE TOUR 2025-26」を開催中の松任谷さんは、「高崎公演延期のお知らせ」と記すと、『この度、定期健診にて「虫垂炎」と診