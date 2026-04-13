衆参両院は13日、皇族数確保策に関する全体会議を15日に衆院議長公邸で開くと発表した。昨年4月以来約1年ぶりで、衆参の正副議長が全13党派から意見を聴取する予定だ。今年1月の衆院解散直前に結党した中道改革連合や、昨年夏の参院選で初議席を得たチームみらいも出席する。全体会議は2022年1月に始まったものの、見解の取りまとめに至っていない。政府の有識者会議が答申した（1）女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する（2