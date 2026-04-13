お笑いコンビ「かまいたち」が13日に公式YouTubeチャンネルを更新。濱家隆一（42）が過去の給料をぶっちゃける場面があった。濱家が過去に届いた給与明細を公開する企画。コンビは04年にデビューしたが「初めて吉本から給料もらった明細かも」といい、05年9月分を見ると「仕事が1個だけですね。初めて出たライブの」と懐かしんでた。また開封を進め12年1月分になり、濱家が「40万円やって!こんなにもらってたの?」と明かすと