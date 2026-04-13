元乃木坂46のタレント和田まあや（27）が13日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。白無垢（むく）姿のショットをアップし「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。11年8月、乃木坂46の1期生オーディションに合格。当時中1で、当時最年少の齋藤飛鳥（27）に次ぐ年少組メンバーだった。22年12月にグループから卒業