取手競輪Ｆ?「日刊スポーツ賞」は１４日、開幕する。今開催の目玉の一人が前回玉野で３場所連続完全Ｖを達成し、５日付けでＳ級に特別昇級した北井佑季（３６＝神奈川）だ。前日検査の１３日は「やっとスタートラインに立てた」と実感を込めた。ドーピング違反により昨年２月にＳ級Ｓ班から除外。欠場期間を経てＡ級１班で実戦復帰したのが今年１月平塚。それから約３か月で、ついに戦いの場をＳ級に戻した。特昇でスケジュー