キックボクシングフェス．２「ＧＯＡＴ」（５月２８日、東京・後楽園ホール）の会見が１３日に都内のホテルで行われ、ＳＢ日本スーパーフェザー級王者の笠原友希（２４）と元Ｋ―１フェザー級王者の軍司泰斗（２７）が対戦することが発表された。今回２人は「ＫＮＯＣＫＯＵＴ―ＢＬＡＣＫルール」で対戦する。シュートボクシングの看板を背負って試合に臨む形になる笠原は「今回はこういうＧＯＡＴっていう大きい舞台で組ん