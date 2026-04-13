【モデルプレス＝2026/04/13】タレントの平愛梨が4月12日、自身のInstagramを更新。息子たちのために作った朝ごはんや、兄弟愛あふれるエピソードを紹介し、話題を呼んでいる。【写真】41歳4児のママタレ「朝から愛情たっぷり」朝ごはん完食した四男の姿◆平愛梨、息子たちのごはん＆成長に驚き平は「週末Day」と題し、夫を送り出した後の賑やかな朝の様子を投稿。自分用のトースト朝食と、4人分のチャーハン、味噌汁、コップが並