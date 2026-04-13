週明けドル高スタートも動き続かず＝東京為替概況 注目された週末の米国とイランとの協議が決裂に終わったことを受けて、週明けはドル高スタートとなった。ドル円は先週末終値の159.27円から159円台後半に上昇。午前中に159.85円まで上値を伸ばした。しかし、160円手前の売りをトライするほどの勢いが見られず、午後に入って159.50円台へ落とすなど、上値がやや重い展開。もっとも、日銀の今月の利上げ期待