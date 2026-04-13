ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（２９）が１４日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）に予告先発する。「ＺＯＺＯマリンで投げることは特別だと思いますし、本当にワクワクしています。マリンで投げるのは２４年シーズン以来じゃないかな。前回登板ではちょっとつかまってしまったんだけど、なんとか粘り強くしっかりとしたピッチングでチームに貢献できるように、勝利へ導いていきたいと思います」と２勝目に向けて意欲を明かした。