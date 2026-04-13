◇セ・リーグヤクルト・小川―DeNA・竹田（松山）中日・金丸―広島・森下（豊橋）阪神・才木―巨人・則本（甲子園）◇パ・リーグロッテ・ジャクソン―日本ハム・達（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・曽谷―西武・隅田（京セラドーム大阪）ソフトバンク・スチュワート―楽天・荘司（みずほペイペイドーム）