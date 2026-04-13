鳴門市里浦町で、特産のサツマイモ「鳴門金時」の植え付けが始まりました。（記者）「こちらが鳴門金時の苗になります。この苗をこのように一本一本手作業で植えていきます」鳴門市里浦町の中井 義弘さんの畑では、4月下旬から苗の植え付けが行われています。黒いシートに穴をあけ、30センチほどに育った鳴門金時「里むすめ」の苗を一本一本丁寧に植えていき、仕上げに土の湿度を保つ専用の紙で覆っていきます。（記者）「腰