記者会見する経団連の小堀秀毅副会長＝13日午前、東京都千代田区経団連は13日、税・財政・社会保障一体改革に関する政府への提言を発表し、超党派の「社会保障国民会議」で議論している飲食料品の消費税減税に慎重な姿勢を示した。一体改革の検討会議の座長を務める小堀秀毅副会長（旭化成会長）は記者会見で「代替財源の確保が大前提だ」と強調した。国民会議は、給付付き税額控除の制度設計も担う。経団連は「2年を待たずに