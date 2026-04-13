元乃木坂46でタレントの和田まあや(27)が13日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と、結婚を発表。これまでの活動を振り返り、「13歳で広島から上京した日、新幹線のホームで家族に手を振り、出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています。『当分、帰って来られ