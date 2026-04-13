女優の前田愛（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。義母・波野好江さんが誕生日を迎えたことを伝えた。前回の投稿で、長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎、次男で歌舞伎俳優の中村長三郎の入学式を終えたことを報告していた前田。この日は「そして、お母様のお誕生日でした」と、息子らが好江さんを囲んだ写真をアップした。義母の人柄について「とーっても料理上手な母何を作っても本っ当に美味しくて一緒にキッチンに