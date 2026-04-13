俳優齋藤潤（18）が13日までにインスタグラムを更新。上白石萌音のライブを訪れたことを投稿した。齋藤はハッシュタグを付け、「上白石萌音」や、ツアータイトル「yattokosa」のワードを入れ、「お邪魔してきました！この時間を糧に、また明日からも頑張ろう。と思えました。本当にかっこよかったです」と、感動を記した。2人は昨年の日本テレビ系「ちはやふる−めぐり−」で共演している。