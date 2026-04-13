京都・南丹市で行方不明となっている男子児童のものとみられる靴が12日、山の中から見つかり、現場周辺では13日も重点的に捜索活動が行われています。この周辺では、4日前から警察が規制線を設けて捜索活動を続けています。警察は見つかった靴のDNA型鑑定なども進めて、見つかった靴が安達結希さん（11）のものなのか特定を急ぐことにしています。12日から13日午前9時までに約10件の情報が寄せられ、情報提供はのべ360件に上るとい