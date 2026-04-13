多国籍ガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）が、アニメ「K−POPガールズ！デーモン・ハンターズ」とコラボした。米国カリフォルニア州インディオで開催された「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル（Coachella Valley Music and Arts Festival）」で、巨大な屋内型ステージのサハラ・ステージに立った。9日にリリースしたばかりの新曲「PINKY UP」など、45分間で11曲を披露した。会場が最も盛り