4月14日（火）の『徹子の部屋』に、今陽子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ピンキーとキラーズのボーカルとして16歳で大ヒットを経験し、まもなく芸能生活60周年を迎える今。昨年11月、駅の階段で転倒し、肋骨を2本骨折したという。激痛で呼吸すらままならない状況だったが、「母が家で待っている」という一心で立ち上がり帰宅。その後、母の預け先を手配し、仕事も休まずにステージに立ち続けたという。母は