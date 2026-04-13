【第89話】 4月11日公開 第89話「青空の下で愛をこめて」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月11日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第89話「青空の下で愛をこめて」をヤンマガWebに公開した。 第89話では、イツキとクインが獣の心に愛を教えるために、精神世界での愛の営みを試みる。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ